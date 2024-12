"Entregaremos 1,7 mil alunos para o mercado de trabalho", diz o diretor regional do Senac-DF

O diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF), Vitor Corrêa destacou que a instituição tem realizado programas de educação profissional para garantir oportunidade no mercado de trabalho, principalmente, para os jovens - (crédito: Minervino Júnior)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) tem realizado programas de educação profissional para garantir oportunidade no mercado de trabalho, principalmente, para os jovens, destacou o diretor regional do órgão Vitor Corrêa. Durante o CB Fórum - Emprego, renda e cidadania, realizado nesta quarta-feira (4/12), ele enfatizou a importância dos projetos realizados. “Estamos gerando uma produtividade para os jovens, para que eles não caiam naquele nem estuda e nem trabalha”, disse



Entre os projetos realizados pelo Senac, Vitor Corrêa destacou o programa jovem aprendiz da instituição. Segundo o diretor regional, ao fim do curso, 85% dos alunos têm empregabilidade garantida. Ele ainda ressaltou outro projeto semelhante, que é o técnico no ensino médio. “Realizamos a formação técnica simultânea ao estudante que faz o ensino médio. Sabemos que o ensino técnico é muito importante no Brasil. Por isso, essa iniciativa gera uma renda de mais de 32%, e uma chance de empregabilidade 15% maior para os inscritos”, afirmou o painelista.

Vitor Corrêa destacou que atualmente o programa técnico no ensino médio contempla 3 mil alunos e tem o objetivo de ampliar para 5 mil inscritos em 2025. “Estamos falando de uma juventude que precisa de emprego e renda, para que tenhamos jovens prontos para o mercado”, declarou. Além desses projetos, o diretor regional ressaltou que o Senac também tem investido em outras áreas de conhecimento, como beleza e estética, saúde, gastronomia e tecnologia.

O evento terá dois painéis, com os temas: “Economia em expansão: o mercado de trabalho e as demandas da sociedade” e “Próximos passos: o futuro na profissionalização”. O primeiro painel terá a participação de Aguinaldo Nogueira Maciente, especialista em Políticas de Emprego e Mercado de Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e Henrique Paim, diretor da FGV DGPE, Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas.

O segundo contará com a presença de Magno Lavigne, secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego; Camila Ikuta, assessora técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE); e Jorge Fernandes, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília (UnB).

Debate

