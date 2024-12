"Precisamos reduzir a desigualdade no sistema educacional", diz Jorge Fernandes

O professor do departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília (UnB) Jorge Fernandes declarou que, nos últimos anos, os professores têm vivido um grande dilema sobre o uso da inteligência artificial no ambiente acadêmico. Durante o CB Fórum, realizado nesta quarta-feira (4/12), ele explicou que tecnologia pode trazer algumas dificuldades.“Precisamos reduzir a desigualdade no sistema educacional, porém, se introduzirmos de forma despreparada (a IA), podemos aprofundar esse processo”, enfatizou.

Jorge Fernandes destacou que a inteligência artificial é uma tecnologia e um instrumento de poder que adquiriu uma facilidade muito grande de uso em atividades rotineiras e profissionais. “As IAs ampliam muito a capacidade das pessoas em realizar algumas coisas, mas têm os seus riscos. Por exemplo, a questão do senso crítico de entender que ela é apenas um modelo estatístico”, ressaltou o painelista.

O professor comentou que a tecnologia tem um potencial muito grande de transformar a sociedade. “Essa ferramenta tem um grande poder, mas gera, de forma mais ampla, o aprofundamento da desigualdade social. Esse aprofundamento com a inteligência artificial chega a níveis muito elevados e por isso precisamos enfrentar a questão de como utilizar e trazer as tecnologias para nosso meio”, afirmou.

O evento terá dois painéis, com os temas: “Economia em expansão: o mercado de trabalho e as demandas da sociedade” e “Próximos passos: o futuro na profissionalização”. O primeiro painel terá a participação de Aguinaldo Nogueira Maciente, especialista em Políticas de Emprego e Mercado de Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e Henrique Paim, diretor da FGV DGPE, Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas.

O segundo contará com a presença de Magno Lavigne, secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego; Camila Ikuta, assessora técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE); e Jorge Fernandes, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília (UnB).

Debate

Com o objetivo de debater a importância da aprendizagem e da profissionalização para os trabalhadores do mercado brasileiro, o Correio Braziliense e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) reúnem, na tarde desta quarta-feira (4/12), especialistas e autoridades no CB Fórum. O evento acontece no auditório do jornal e está sendo transmitido ao vivo no YouTube.