Magno Lavigne destaca a importância da aprendizagem no mercado de trabalho

Brasília tem potencial para 24 mil aprendizes, mas apenas 14 mil vagas estão ocupadas, disse o secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Lavigne, durante o CB Fórum. Ele é um dos painelistas do evento que debate “Emprego, Renda e Cidadania: a Educação Como Ferramenta de Oportunidade”. Durante a apresentação, o secretário também falou sobre os avanços na empregabilidade dos jovens nos últimos anos.



Lavigne destacou a importância da introdução no mercado de trabalho por meio da aprendizagem. “Assim, você compreende o trabalho como algo que tem um acompanhamento, que tem um monitor. Tem alguém que se preocupa com o seu dever e como você vai aprender algo para sua vida e como você vai tocar a sua carreira dali para frente”, observou.

Lavigne lembrou que, em 2013, existiam 50 mil aprendizes no Brasil, e a criação da Lei de Aprendizagem fez com que o país avançasse nessa área. “Com a ajuda de alguns institutos, o país chegou, em 2023, a 500 mil aprendizes. De 2023 para este ano, conseguimos fazer esse número subir para 645 mil jovens aprendizes”, relatou.

Para adaptar os trabalhadores ao futuro do mercado de trabalho, o secretário comentou sobre uma parceria com a Microsoft, chamada de Escola do Trabalhador 4.0. “Temos 175 cursos e 5 milhões de vagas nessa área — da tecnologia. Essa qualificação é gratuita para todos aqueles que queiram aprender, desde o letramento digital — capacidade de compreender conteúdos em ambientes digitais — até inteligência artificial”, destacou.

Com o objetivo de debater a importância da aprendizagem e da profissionalização para os trabalhadores do mercado brasileiro, o Correio Braziliense e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) reúnem, na tarde desta quarta-feira (4/12), especialistas e autoridades no CB Fórum. O evento acontece no auditório do jornal e está sendo transmitido ao vivo no YouTube.

