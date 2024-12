"Precisamos fortalecer mecanismos de proteção social", diz especialista em políticas de emprego

Durante o CB Fórum, que acontece na tarde desta quarta-feira (4/12), o especialista em políticas de emprego e mercado de trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Aguinaldo Maciente, falou sobre a importância da formação educacional para a empregabilidade. Segundo ele, a educação é a base para a obtenção de um bom emprego.

“Precisamos fortalecer ainda o sistema de treinamento de jovens e adultos e os mecanismos de proteção social. Temos um sistema contributivo onde quem trabalha sustenta a aposentadoria de quem não trabalha mais e um dia isso não vai se sustentar”, destacou Aguinaldo Maciente.

De acordo com o especialista, o Brasil está em uma conjuntura favorável pós-pandemia, onde o mercado de trabalho se recuperou. “O mundo passou por um processo de desorganização da produção e do trabalho. No Brasil, já houve uma recuperação que coloca o mercado de trabalho mais próximo aos picos de emprego e participação”, afirmou.

Debate



Com o objetivo de debater a importância da aprendizagem e da profissionalização para os trabalhadores do mercado brasileiro, o Correio Braziliense e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) reúnem, na tarde desta quarta-feira (4/12), especialistas e autoridades no CB Fórum.