Brasília recebe 9ª edição da festival de flores ate domingo (8/12)

A 9ª edição da FestFlor Brasil promete encantar os brasilienses e fortalecer o setor floricultor da região. Com entrada gratuita, o evento será realizado entre os dias 5 e 8 de dezembro, das 11h às 19h, no Pavilhão de Exposições da Embrapa Sede, na Asa Norte.

Leia também: A importância das flores do Cerrado para o meio ambiente e para a economia

Mais de 100 produtores estarão presentes, oferecendo uma vasta variedade de plantas, flores, insumos e produtos para decoração. O público poderá conferir espaços decorados, mostra de paisagismo, área gastronômica e até mesmo uma passarela viva, que apresentará as últimas tendências do mercado da floricultura.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Para quem busca conhecimento e novas ideias, a programação inclui oficinas sobre terrários, orquídeas, hortas urbanas e arranjos florais. Além disso, o evento também será palco de iniciativas sustentáveis, com foco em um Natal mais verde e criativo. Os visitantes poderão encontrar produtos natalinos artesanais e participar de palestras sobre paisagismo e jardinagem.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla, mas as vagas são limitadas. Para garantir sua participação, basta levar 1kg de alimento não perecível. A programação completa pode ser conferida no site da FestFlor Brasil.

Confira!



Data: Até 08 de dezembro

Horário: das 11h às 19h;

Local: Pavilhão de Exposições da Embrapa Sede - PqEB - Av. W3 Norte (Final) S/N - Asa Norte,

Brasília - DF.

E-mail: pharcmultimidia@gmail.com Contato: (61) 98252-6627