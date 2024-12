DF Legal realiza fiscalização na Feira dos Goianos

Na manhã desta sexta-feira (6/12), o DF Legal realizou uma fiscalização de comerciantes ambulantes regulares na Feira dos Goianos.

Segundo a pasta, a operação orientou os ambulantes regulares a tirarem produtos e tendas que estavam invadindo a via onde passam os carros. Além disso, também houve a apreensão de mercadorias de ambulantes irregulares.

De acordo com a secretaria, ações de fiscalização contra irregularidades não são precedida de avisos. “Todos os ambulantes já estão mais do que cientes da necessidade de possuir autorização para ocupar espaço público”, conclui.

Em comentários realizados em publicações na rede Instagram, populares alegam que as equipes agiram com truculência na fiscalização realizada. Sobre isso, o DF Legal garante que as afirmações não são verdadeiras e que as orientações e retiradas de mercadorias foram feitas sem o uso de violência.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho