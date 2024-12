A 3ª Marcha Mundial pela Paz e Não Violência chega a Brasília

A capital federal será palco, nesta terça-feira (10/12), de atividades relacionadas à 3ª Marcha Mundial pela Paz e Não Violência, uma iniciativa promovida pela organização internacional humanista Mundo Sem Guerras e Sem Violência. A marcha, que começou em 2 de outubro, na Costa Rica, e percorre mais de 90 países, chega a Brasília com um programa especial no Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro.

Representantes da marcha estarão na cidade para fortalecer os ideais de paz, justiça social e direitos humanos, desta vez, promovendo o desarmamento nuclear, a igualdade socioeconômica e a educação para a não-violência. A programação na capital inclui visitas a locais emblemáticos, como o Palácio do Planalto, onde participarão de uma cerimônia alusiva ao Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Rafael de La Rubia, fundador do Movimento Mundo Sem Guerras e Sem Violência e idealizador da Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência, estará presente na cidade. Humanista e ativista de longa trajetória, ele dedicou sua vida à promoção de ações globais pela paz e pela não violência, com o objetivo de engajar governos, organizações e cidadãos na construção de um futuro mais justo e igualitário.

Brasília é uma das três cidades brasileiras a receber os representantes da marcha, que já passou por países como França, Alemanha, Quênia e Nepal. No Brasil, a agenda inclui ainda ações em Maricá (RJ) e Curitiba (PR). A 3ª Marcha Mundial reforça a necessidade de adesão global a um pacto ético pela paz, destacando o papel do Brasil como um país comprometido com a resolução de conflitos internacionais e políticas de pacificação.

A iniciativa tem apoio de diversas personalidades e organizações ao redor do mundo, com o objetivo de engajar lideranças e cidadãos na construção de um novo humanismo universalista, que valorize a diversidade e os direitos humanos. Para mais informações sobre a marcha, acesse o site internacional do The World March ou o Blog da 3MM Brasil.

Programação