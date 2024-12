Natal dos Catadores será aberto ao público e contará com diversas atrações

Neste sábado (14/12), o Natal dos Catadores reunirá a população no Museu da República com diversas atrações, a partir das 10h. O evento tem o propósito de dar visibilidade e exaltar o trabalho dos catadores de Brasília, que promovem a sustentabilidade, preservação e deixam o ambiente mais limpo para a população. A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) é responsável pela organização do evento, que oferece shows musicais, oficinas, DJ, palhaçaria, espaço kids, feira de exposição e espaço social. O encontro é aberto ao público.

O espaço social funcionará das 10 às 14h e contará com atendimentos psicológicos e ações de combate à violência; Agência do Trabalhador itinerante; Carreta da Mulher, com atendimento à saúde e orientações sobre combate à violência; entrega de cestas básicas; e estande de vacinação.

A feira de exposição ocorre das 14 às 16h e apresentará projetos cooperativos focados em reciclagem e manejo de resíduos, um deles da Universidade de Brasília (UnB). Já as atrações musicais começam às 16h, com Dj Onli, a banda Encosta Neu, o grupo feminino de samba Elas Que Toquem, o forró de Só Pra Xamegar e o Forró Cobogó. Os telões terão apresentações do VJ Penahx durante todo o evento.

A ceia de natal é exclusiva para os catadores e acontece das 14h às 18h, proporcionando uma confraternização para os profissionais e familiares. O espaço kids funcionará das 10h às 18h. O encontro conta com a participação de diversas redes de catadores: Rede do Cerrado, Centcoop, Rede Alternativa, Central Centro-Oeste, Rede Candanga e Rede Unidas.

Além da Sema, também fazem parte da organização a Secretaria de Relações Institucionais do Distrito Federal, o Comitê Intersetorial de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Recicláveis (CIISC-DF) e o Instituto Rosa dos Ventos, em parceria com secretarias de Trabalho, da Mulher, de Desenvolvimento e o Serviço de Limpeza Urbana.

Serviço

Natal dos Catadores do Distrito Federal 2024.

Data: 14 de dezembro (sábado)

Local: Museu da República, Brasília, DF.





Programação:

CEIA DE NATAL

Ceia de Natal dos Catadores | 14h às 18h





Palco Principal: 17h às 22h

17h - Só pra Xamegar

Dj Onli

18h - Encosta Neu

Dj Onli

19h - Elas Que Toquem

20h - Forró Cobogó

Dj Onli





Espaço Kids | 14h às 18h - Bando Matilha Capoeira

16h - Aipim - O palhaço das pernas de pau

17h - Mestre Mandioca Frita

14h às 18h - O Noel e o Mundo dos Duendes

14h às 18h - Brinquedos Infláveis





Feira de Exposição | 14h às 22h

Unb | Projetos Universitários e de Cooperativas sobre reciclagem e

manejo de resíduos.

Instituto Resolve

Precious Plastic Brasília

Instituto Cultural e Social No Setor

Poiato Reciclagem de Bituca

BioCerrado

Papel EcoArte





Espaço Social | 10h às 16h

- Unidade Móvel da Mulher | Atendimento Psicológico e Combate à

Violência

- Estande de Vacinação

- Agência do Trabalhador Itinerante

- Carro de Àgua da CAESB | Distribuição de água Potável

- Carreta da Mulher | Atendimento à Saúde da Mulher

- Estande de Cesta Básica: entrega de 80kg de alimentos, kits bucais e kit de beleza