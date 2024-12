Epig tem faixas bloqueadas e desvios

Assim que finalizadas, as obras vão reduzir em 25 minutos o deslocamento - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O trânsito na Epig foi alterado em decorrência de obras no trecho 4, a partir da madrugada desta quarta-feira (11/2). A Secretaria de Obras do DF alerta aos motoristas que fiquem atentos à sinalização e aos pedestres que atravessem na faixa sinalizada. A interdição é para inclusão de viadutos, passagens subterrâneas, calçadas e ciclovias.

O fluxo no sentido Eixo Monumental está totalmente interditado desde o viaduto Luiz Carlos Botelho Ferreira até a entrada do SIG. Duas faixas reversas foram ativadas. Para quem se desloca no sentido Taguatinga, apenas a faixa da direita está em funcionamento.

Assim que finalizadas, com previsão para pelo menos 180 dias, as obras vão reduzir em 25 minutos o deslocamento e promover mais conforto para motoristas e pedestres.

*Estagiária sobre supervisão de Luciana Corrêa