Polícia indicia jovens que abandonaram 10 gatos em hospital veterinário

Na quinta-feira (12/12), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/Cepema), identificou os responsáveis por abandonarem 10 gatos no Hospital Veterinário da Faculdade Anclivepa, em Taguatinga.

No dia 14 de novembro, dois indivíduos, de 22 e 18 anos, deixaram três caixas contendo os animais na recepção do hospital e fugiram do local. Após análise de câmeras de segurança e coleta de depoimentos, a equipe comprovou que os felinos, incluindo filhotes e gatos adultos, foram abandonados no estabelecimento.

Em desrespeito à legislação vigente, que considera o abandono como crime de maus-tratos —previsto na Lei nº 9.605/1998 —, os jovens serão indiciados. O delito sujeita o autor a uma pena de reclusão de 2 a 5 anos.

Os gatos foram resgatados e encaminhados a um lar temporário, onde receberam cuidados veterinários. Até o momento, seis filhotes foram adotados. Os demais permanecem sob acompanhamento em uma clínica especializada.

Denúncias de maus-tratos podem ser feitas pelos canais oficiais da PCDF: telefone 197, WhatsApp (61) 98626-1197 ou email denuncia197@pcdf.df.gov.br.