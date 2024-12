Batida de carro em poste deixa duas pessoas feridas na BR-020

Na madrugada desta sexta-feira (13/12), um Citroen C4, de cor preta, colidiu contra um poste na BR-020, próximo ao posto de combustíveis Brazuca, e deixou duas jovens feridas, ambas de 23 anos. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou três veículos da corporação na ocorrência.

Com a batida, o poste de alta tensão, localizado no canteiro central da rodovia, ficou pendurado somente pelos fios. Duas mulheres — condutora e passageira do veículo — foram retiradas pela equipe, que seguiu o protocolo de trauma, e transportadas para o Hospital Regional de Sobradinho.

Segundo os bombeiros, a condutora do automóvel estava inconsciente, porém com sinais vitais estáveis e aparentemente sem ferimentos graves. A passageira do carro estava consciente, orientada e queixava-se de dores na região cervical.

As guarnições isolaram a área, gerenciaram os riscos envolvendo uma possível queda do poste e acionaram a Neoenergia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local.