Conheça depoimentos de fieis no dia de Santa Luzia, celebrado nesta sexta

A sexta-feira 13, tem para os fieis da igreja católica um significado diferente daquele cultivado no imaginário popular. Nesta data são celebrados os milagres e a vida de Santa Luzia, padroeira dos olhos e da visão, considerada uma mártir para a Igreja Católica. Os fieis celebram Santa Luzia invocando suas bênçãos e intercessões.

Maria Conceição Barroso Pacheco, 84, moradora de Taguatinga é devota de Santa Luzia. “Eu fiz um exame de vista e constatou um problema grave, que poderia me deixar cega. Me apeguei a Jesus Cristo e a Santa Luzia para interceder por mim”, conta. Maria Conceição foi à Paróquia de Santa Luzia, em Samambaia Sul, para celebrar e agradecer a cura que recebeu. “Deixei tudo para vir aqui hoje. Falei pro meu filho pedir uber pra mim, quando o carro chegou, a placa era 13 e ele era muito devoto de Santa Luzia. Tem coisas que só Deus explica mesmo”, completa Maria.

Maria da Conceição Pacheco pediu intercessão de Santa Luzia para o problema em sua córnea. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Segundo estudos realizados por martirológicos, Luzia de Siracusa nasceu na região da Sícilia, na Itália por volta de 283 d.C. O pai morreu quando ela era criança e Luzia precisou cuidar da mãe doente. Certa vez, peregrinou até a cidade de Catânia para rezar pela saúde da mãe na tumba de Santa Águeda. Ali decidiu dedicar a vida às obras divinas.

O cristianismo era perseguido pelo governo romano e, quando a mãe foi curada, Luzia não quis mais esconder a cristandade e voltou-se inteiramente para a castidade. Um rapaz que queria torná-la sua esposa não concordava e a denunciou para procônsul, magistrado encarregado de administrar cada província. Luzia foi presa, torturada, ameaçada e induzida a renunciar ao cristianismo. Sua morte tem duas versões. Na versão grega, ela teria sido decapitada. Já na versão latina, foi morta por golpes de espada. Existem diversas lendas que ligam Luzia à visão. Uma diz que ela arrancou os olhos e imediatamente nasceu um novo par. Outra é uma versão etimológica que liga o nome, Luzia, com a palavra latina lux, que significa luz.

O pároco da paróquia de Santa Luzia, Fernando Misael, ressalta a importância da santa para os fieis de Samambaia. “Ela tem uma legitimidade na fé. Através dela, trabalhos sociais são desenvolvidos e contribui através do Sacramento da vida espiritual da comunidade de Samambaia”, conta. Fernando ainda aconselha a quem procura ajuda espiritual. “O primeiro passo é acreditar em Jesus, ele é o aporte principal para desenvolver a fé nos santos da nossa religião. Sabendo porque Jesus é importante para a sua vida, você consegue identificar na vida dos santos o que também é importante”, completa o padre.

13/12/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Samambaia, Paróquia de Santa Luzia comemora o dia de Santa Luzia. Padre Fernando Mizael (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Helóisa Silva, 69, diz que sua mãe era devota e que essa tradição seguiu com ela: “Minha mãe era costureira, então sempre rezava para pedir a proteção da Santa. Ela sempre fazia bolos e doces para levar para a quermesse em nome das intercessões de Santa Luzia, afirma. Lucia silva, irmã de Heloísa também compartilha da espiritualidade da mãe: “Minha mãe era devota e nos transmitiu a devoção à Santa Luzia, ela fazia doações à igreja para agradecer” completa.

13/12/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Samambaia, Paróquia de Santa Luzia comemora o dia de Santa Luzia. Irmãs Eloisa Silva (camisa vermelha) e Lucia Silva (camisa azul) (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A coordenadora da pastoral familiar, Elisângela Bonina, 49, afirma que a tradição também foi passada pela sua mãe: “Minha mãe estava aqui todo dia 13 de dezembro para agradecer as bênçãos de Santa Luzia. Ela operou a córnea e pediu pela intercessão da Santa”. “Eu e meu marido somos devotos desde que essa igreja era um barraquinho de madeira com o padre Alberto. Temos um altar para santa em casa e minha filhas também são devotas”, completa Elisângela.

13/12/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Samambaia, Paróquia de Santa Luzia comemora o dia de Santa Luzia. Dona Elizangela Bonina. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A paróquia promove um dia repleto de celebrações em homenagem a Santa Luzia. Já foram realizadas duas missas, às 19h30 será realizada mais uma cerimônia com o Padre Fernando, Além das missas, barraquinhas de comidas, brindes e ação social com alguns exames será realizado no decorrer do dia.

