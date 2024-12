Paranoá celebra 67 anos com programação cultural gratuita e inclusiva

Entrada do Paranoá - (crédito: Divulgação/Administração do Paranoá)

Em 14 e 15 de dezembro, o Paranoá, uma das regiões administrativas mais tradicionais do Distrito Federal, comemorará 67 anos com um evento especial repleto de atividades culturais. Organizada pelo Instituto Social de Arte e Cultura do Setor O (ISACSO), com apoio da Administração Regional do Paranoá e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, a celebração acontece na Praça Central e promete reunir a comunidade local numa comemoração com shows musicais gratuitos, exposições culturais e ações sociais. A festa começa no sábado, às 19h, e no domingo, às 15h, com classificação livre.

A comemoração contará com uma programação diversa que inclui desde o rap, passando pelo pagode, até o axé. Artistas renomados, como Grupo BenzaDeus, Banda C.CIO, Elaine Espíndola e Fernando Vaz vão se apresentar. Para tornar o evento acessível, a estrutura incluirá intérpretes de Libras e espaços adaptados para pessoas com deficiência.

Além da música, o festival busca fortalecer a economia local ao promover a participação de pequenos empreendedores e artistas da região. Ações sociais, como a distribuição de pedaços de bolo, reforçam o senso de pertencimento e união da comunidade.





Comemoração em grande estilo

O administrador regional do Paranoá, José Silva, destacou a relevância do evento: “Essa festa é uma oportunidade de celebrar nossa história e valorizar a diversidade cultural que define o Paranoá. Queremos que todos os moradores se sintam parte dessa construção coletiva e do nosso legado”.

Fundado em 25 de outubro de 1957, o Paranoá nasceu como um núcleo habitacional para trabalhadores da construção de Brasília e foi elevado à condição de região administrativa em 10 de dezembro de 1964. Hoje, com cerca de 70 mil habitantes, a região se destaca pela diversidade cultural e por seu espírito comunitário.



Sábado, 14 de dezembro

18h - Rap Beto Severo



19h - Rap Sou Favela



19h40 - Rap Diga How



20h10 - Banda C.CIO



20h50 - Swing Capital



21h40 - Pileke Swingão



22h20 - DF Mania

23h - Elaine Espíndola



23h40 - Zé Luiz



00h30 - Kaleb Dantas



01h30 - Sente o Clima





Domingo Dia 15/12

15h40 - Rap Msid



17h - Nossa Turma



18h - Alex Junior



19h - Wendel Borges



19h40 - DJ Rio Mix



20h - Fernando Vaz



20h40 - Thal Matos



21h20 - Diego e Nanda



22h30 - BenzaDeus