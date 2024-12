Ingressos para show de Liniker em Brasília esgotam em menos de 3 horas

Os ingressos para o show da turnê Caju, de Liniker, em Brasília, esgotaram em menos de três horas após o início das vendas, que foram abertas nesta quinta-feira (12/12). A apresentação vem para a capital no dia 5 de abril e será realizada na Arena Lounge BRB, com capacidade para 10 mil pessoas. A produção é da Breu Entertainment e Oh! Artes, com patrocínio da Natura.

Caju é o segundo álbum de estúdio da cantora e compositora Liniker. As letras abordam questões de raça, amor e autoconhecimento, com uma mistura envolvente de soul, MPB e elementos de funk. A obra foi reconhecida como o melhor álbum nacional do ano pela Rolling Stone e superou 160 milhões de streams nas plataformas de áudio.

A turnê é dividida em quatro atos, são eles: O Sol Interno, com canções como Tudo e Veludo marrom; O Alter Ego, com Mayonga, Papo de edredom; O Retrogosto, que revista os álbuns antigos, e finaliza em Celebração, performando músicas como Popstar e Febre. Liniker é ganhadora do Grammy e foi a primeira mulher trans a entrar na Academia Brasileira de Cultura. Ela ficou conhecida em 2015 com a música Zero, da banda Liniker e os Caramelows. Depois, seguiu em carreira solo.

