Brasília permanece sob alerta laranja para chuvas intensas

Neste domingo o céu de Brasília amanheceu nublado, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de um dia quente com máxima de 29° e mínima de 19°.

Durante o decorrer do dia a previsão é de que o tempo permaneça estável com muitas nuvens e pancadas de chuvas em locais isolados. A umidade permanece alta, com máxima de 95% e mínima de 50%. Os ventos terão pouca intensidade durante o dia.

Apesar da previsão, o Distrito Federal está sob alerta laranja do Inmet, que sinaliza possibilidades de chuvas intensas, com volumes que podem alcançar 100 mm/dia e ventos fortes que podem atingir até 100 km/h. Nessas condições, é importante ter cuidado, pois há risco de quedas de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia, alagamentos e descargas elétricas.