Mais de 1 milhão de pessoas devem passar pelo Aeroporto de Brasília em dezembro

Para este ano, a Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, estima um movimento de 1,3 milhão de pessoas viajando durante dezembro. A previsão é de cerca de 8 mil pousos e decolagens no local, e para atender à alta demanda, foram incluídos 142 voos extras. Segundo as estimativas da empresa, 5 de dezembro, uma quinta-feira, foi a data mais movimentada no aeroporto até agora, com 318 pousos e decolagens e um fluxo de cerca de 46 mil pessoas.

Os dias que antecedem o Natal também estão entre os mais movimentados, assim como as últimas quarta e quinta-feira, que registraram aproximadamente 45 mil passageiros cada. Os horários de maior movimento são entre 6h e 10h e entre 18h e 22h. Entre os destinos mais procurados, São Paulo lidera em número de voos partindo de Brasília, seguido por cidades turísticas como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de praias do Nordeste, como Salvador, Recife e Fortaleza.

Antônio Paulo Tavares, de 69 anos, aproveitou o período para visitar seu filho que mora em Brasília. "Sou aposentado, mas ainda trabalho por fora. Aproveitei este período para tirar umas férias e vim passar 20 dias com meu filho. Agora estou retornando para o Rio de Janeiro, onde moro", contou ele, ao embarcar. "Foram dias ótimos aqui; choveu um pouco, mas deu para descansar e ficar com a família. Apesar do fluxo maior nos aeroportos nesta época, não enfrentei nenhum problema. Agora vou ficar no Rio esperando minha família para passar o Ano-Novo", completou.

Voos internacionais

Flaminia Cornaggia, 41, também segue viagem para reencontrar a família, mas seu destino é mais distante: a Itália. De origem italiana, ela e o marido moram no Brasil há 10 anos. "Viemos porque meu marido começou um pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP) e, dois anos depois, foi aprovado em um concurso para professor na Universidade de Brasília (UnB)", explicou. "Agora, estamos aproveitando o período de férias escolares e universitárias para levar as crianças para a Itália e passarmos o Natal em família. Vamos embarcar em algumas horas e só voltamos no final de janeiro", afirmou.

Para voos internacionais, a expectativa é de 67 mil passageiros, considerando embarques e desembarques em 444 pousos e decolagens. Durante o período, estão previstos 71 voos extras para Miami e Orlando. Além disso, desde 10 de dezembro, o Aeroporto de Brasília tem um novo destino internacional.

A GOL Linhas Aéreas retomou o voo direto para Cancún, com duas frequências semanais, sem escalas, entre o Distrito Federal e o Caribe mexicano. Atualmente, passageiros podem viajar diretamente de Brasília para Lisboa, Miami, Orlando, Cidade do Panamá, Buenos Aires, Santiago, Lima, Cancún e Bogotá.

Conexão

Além disso, o Aeroporto Juscelino Kubitschek é um ponto estratégico para viajantes que desejam conhecer outros locais do Brasil ou viajar ao exterior. A estimativa é de cerca de 390 mil desembarques com conexão em Brasília durante dezembro.

Entre esses viajantes está Alan Fabiano Monteiro, 46, que utilizou Brasília como conexão para São Paulo. "Minha família e eu somos de Posse, um município de Goiás na divisa com a Bahia. Costumamos usar tanto este aeroporto quanto o de Goiânia, mas prefiro Brasília pela estrutura e facilidade", disse, após desembarcar.

"Fomos a São Paulo para fazer um turismo religioso, visitando Aparecida e a Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Também passamos por Campos do Jordão e São José dos Campos, onde tenho filhos. Aproveitei alguns dias de férias para essa viagem e, agora, estamos em Brasília, onde ficaremos até domingo", relatou.

Alan explicou que sua cidade não tem shopping nem muitas opções de lazer, então a família está aproveitando para passear, fazer compras e passar um dia no clube da Caixa. "Além disso, como engenheiro, pretendo visitar alguns condomínios para avaliar a possibilidade de adquirir um imóvel aqui. Depois, retornaremos a Goiás", explicou.

Para incentivar que viajantes conheçam a capital, as companhias aéreas Gol, Latam e Azul oferecem o benefício de stopover no Distrito Federal. Os clientes em conexão em Brasília podem explorar a cidade antes de seguir para o destino final, sem custo adicional na passagem, uma oportunidade para conhecer mais uma cidade brasileira.

Rodoviária

O Correio também esteve na Rodoviária Interestadual de Brasília. Lá, a confeiteira Grace Kelly, 35, contou que veio de Minas Gerais para Brasília com o objetivo de assistir à gravação do DVD da banda Camisa 10. "Tudo foi tranquilo, a rodoviária estava tranquila na ida e agora na volta. O ônibus em que eu vim não estava tão cheio", contou.

Já o estudante Akin Paulo dos Santos, 17, está realizando o caminho inverso. Morador de Brasília, ele embarcou de ônibus rumo à sua cidade natal, Paraty, no Rio de Janeiro. "Vou passar todas as férias lá. Retorno só em março", disse. Ele também mencionou que encontrou grande disponibilidade de vagas no ônibus na hora de comprar as passagens.