Idoso fica ferido após bater carro contra mureta, no Colorado

Na tarde deste sábado (14/12), um idoso de 75 anos ficou ferido após perder o controle do carro que dirigia e bater na mureta da via. O acidente ocorreu na Epia Norte (DF-003).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe que atendeu ao chamado chegou no local, encontrou a vítima dentro do veículo.

O idoso foi avaliado pelos socorristas, que constataram que ele apresentava fratura no braço esquerdo, além de escoriações no rosto. A vítima foi transportada, consciente e orientada, ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

Houve necessidade de interdição da via para uma atuação do Corpo de Bombeiros, porém, o trânsito foi liberado no fim da tarde.