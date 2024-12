Missa em homenagem a capitã morta no Rio será nesta segunda (16/12)

A missa de 7º dia, em homenagem à capitã de Mar e Guerra Gisele Mendes de Souza e Mello — morta após ser atingida por uma bala perdida, no Rio de Janeiro —, será celebrada em Brasília, nesta segunda-feira (16/12).

A celebração ocorrerá no Santuário Santo Antônio, na 911 Sul, às 19h. O responsável pela celebração será o Arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, Dom Marcony.

O corpo da capitã de Mar e Guerra, que era oficial e médica da Marinha, foi sepultado na última quinta-feira (12/12), de forma privada. Apenas familiares, amigos e colegas da Força Naval compareceram ao funeral.

A missa será às 19h desta segunda-feira (16/12) (foto: Reprodução/redes sociais)

Relembre

Gisele foi atingida na cabeça dentro da unidade de saúde onde trabalhava, o Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O tiro que matou a capitã de Mar e Guerra veio de um confronto entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins e supostos criminosos da Comunidade do Gambá, em 10 de dezembro, mesmo dia em que o filho de 22 anos fez aniversário.

Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que a Unidade de Polícia Pacificadora Lins realizava uma operação nas comunidades do Complexo do Lins quando, na Comunidade do Gambá, os policiais foram atacados por criminosos.