A Livraria Circulares, na 113 Norte, promove o lançamento do livro Direito Econômico e Soberania Alimentar nesta terça-feira (17/12), a partir das 19h. Escrito por Lea Vidigal, a obra é resultado da tese de doutorado defendida pela autora na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e tem como objetivo compreender e analisar as estruturas e a dinâmica do sistema agroalimentar brasileiro.

O livro busca contribuir para o entendimento e a solução de um dos dilemas históricos do Brasil: como um país que é uma potência na produção agrícola e alimentar ainda enfrenta o drama da fome e dos altos preços dos alimentos. Essa contradição ficou ainda mais evidente em 2023, quando o país registrou níveis recordes de inflação e insegurança alimentar, apesar do expressivo crescimento da produção agrícola e do aumento de sua participação na geração de renda nacional.

Lea Vidigal é mestre e doutora em direito econômico pela USP, e já lecionou na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Advogada, é cofundadora e ex-Diretora Jurídica da Fundação Brasil Meu Amor. Entre suas obras publicadas destacam-se BNDES: Um Estudo de Direito Econômico (2019) e O Assassinato de JK (2016).

Serviço:

Lançamento, bate papo com Carol Proner (UFRJ) e Elisa Leonel (SEST) e sessão de autógrafos

Data: 17/12 a partir das 19h

Local: Livraria Circulares, Comércio Local Norte 113, BL A, loja 7.

Contato: lea@leavidigal.com.br