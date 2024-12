Sete foragidos da Justiça são capturados em diversas regiões do DF

O Grupo Tático Operacional (GTOP 35) do 15º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um perigoso foragido do sistema prisional conhecido como “Sem Orelha” durante a madrugada deste sábado (14/12). A prisão aconteceu durante patrulhamento na quadra 6, conjunto 21, no Setor Leste da Estrutural.

A ação começou por volta das 00h30, quando os policiais identificaram um indivíduo cuja aparência correspondia às características de um fugitivo procurado por dezenas de crimes cometidos na região. Ao ser abordado, o indivíduo tentou fugir e se escondeu sob um veículo estacionado, mas foi rapidamente localizado e detido pela equipe.



Após consulta ao sistema prisional, sua identidade foi confirmada como a de um foragido de alta periculosidade. O homem de 26 anos foi conduzido à 8ª Delegacia de Polícia, onde foi formalizada sua recaptura.

Além do “Sem Orelha”, a PMDF também prendeu outros seis indivíduos com mandados de prisão em aberto, no dia 14. As capturas ocorreram em operações distintas, realizadas por equipes de vários batalhões.

Entre os casos, destaca-se a prisão de um jovem de 19 anos em Vicente Pires, localizado em um ponto de aglomeração suspeita e com histórico de envolvimento em crimes graves, como homicídio. Em Planaltina, o Tático Operacional Rodoviário (TOR) prendeu um passageiro de aplicativo com mandados de prisão por homicídio e furto, que tentou se passar por outra pessoa.

Em outras regiões, como Guará, Samambaia e Brasília, também foram detidos indivíduos por crimes como violência doméstica e lesão corporal. Todos os suspeitos foram encaminhados às delegacias para os devidos procedimentos legais.