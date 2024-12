Mulher morre e dois ficam feridos em acidente de trânsito em Caldas Novas

Durante a madrugada deste domingo (15/12), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer um acidente grave no Setor Solar de Caldas Novas, por volta das 2h21. A dinâmica do acidente não foi informada.

No local, os bombeiros, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), realizaram o atendimento de uma vítima do sexo masculino de 30 anos e uma vítima do sexo feminino, de 36 anos. Ambos foram encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após os primeiros socorros.

A terceira vítima, uma mulher, morreu no local. O óbito foi constatado pela equipe do Samu. O corpo ficou aos cuidados da Polícia Técnico Científica.