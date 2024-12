Inspeção veicular ajuda a combater a poluição nas ruas do DF

Potenciais emissores de gases poluentes, os automóveis podem impactar diretamente o meio ambiente e a saúde dos seres humanos. Entre as formas de amenizar os efeitos negativos, está a inspeção veicular, que garante que os veículos estejam em conformidade com os regulamentos ambientais, contribuindo para a redução da poluição do ar.

Segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), na capital a inspeção é realizada por Empresas Credenciadas de Vistorias (ECV). O Correio ouviu especialistas que sinalizaram a importância do procedimento e os prejuízos que a ausência da manutenção pode causar ao meio ambiente e à segurança no trânsito.

Especialista em segurança viária, Michelle Andrade destacou que no Brasil a cultura da manutenção preventiva ainda não é fortemente adotada, o que faz com que as ações governamentais para garantir o adequado funcionamento dos veículos sejam ainda mais essenciais. "As falhas veiculares em decorrência da falta de manutenção podem comprometer a circulação segura, resultando em sinistros de gravidades leve, mas também em sinistros graves, principalmente quando se fala em vias de trânsito rápido, que são uma realidade no DF, onde temos vias com mais de 60 km/h", lembrou.

Andrade destacou que, considerando o período de chuva, o cenário torna-se mais crítico para problemas como falhas de sistema de frenagem, de iluminação ou de limpadores de para-brisas. "São elementos simples de serem resolvidos se a manutenção for realizada e que, se falharem, podem comprometer de maneira significativa a circulação segura", alertou a especialista.

A reportagem apurou que atualmente há, no portal do Detran-DF, 51 empresas cadastradas para executar inspeção. O serviço não precisa ser agendado e, de acordo com o documento, publicado em 2022, o valor da vistoria veicular a ser praticado, independentemente da marca, modelo, tipo e categoria do veículo é de R$ 126,00, corrigidos anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Prejuízos

O ambientalista Heron de Sena Filho destacou que a poluição decorrente das substâncias emitidas por veículos é extremamente prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente, de forma geral. Na visão dele, porém, o assunto ainda é invisibilizado e carece de disseminação de informação.

De acordo com o especialista, há, a nível global, uma tendência tecnológica de substituir os veículos que usam combustível à base de petróleo, que é altamente poluente, causa danos ao solo e agrava o efeito estufa, responsável pelo aquecimento global e por contribuir para as mudanças climáticas no planeta.

"Ainda que o veículo esteja regularizado, essa fumaça é danosa para o meio ambiente. No entanto, à medida que o automóvel não é submetido à inspeção veicular, emitindo substâncias acima do permitido na atmosfera, torna-se ainda mais prejudicial", apontou.

Sena Filho listou o dióxido de nitrogênio (NO2); óxido de nitrogênio (NO); monóxido de carbono (CO); hidrocarbonetos (HC); óxidos de enxofre (SOx) e material particulado (MP) como os principais poluentes emitidos por veículos automotores. Segundo ele, esse conjunto de substâncias atinge diretamente as vegetações e a saúde dos seres humanos.

O ambientalista acredita que é necessário fiscalização contundente por parte dos órgãos responsáveis, além de um trabalho extensivo de educação ambiental à população. "A Universidade de Brasília (UnB) executou um estudo na Reserva Ecológica das Águas Emendadas e concluiu que a vegetação daquela unidade de conservação está sofrendo efeitos por conta do monóxido de carbono emitido pelos veículos que transitam na BR-020. É grave, pois sofrem a vegetação, os seres humanos e os animais", finalizou.

Diesel

O Detran-DF informou que, atualmente, a maior preocupação, no que se diz respeito aos poluentes, está voltada aos veículos movidos a diesel, que emitem maior quantidade de óxidos de nitrogênio e enxofre devido às altas temperaturas em que o motor opera. Por esse motivo, a autarquia é responsável por concentrar suas inspeções em veículos de grande e médio porte que utilizam diesel, como caminhões, vans, ônibus e SUVs.

"Todos esses veículos passam por vistorias rigorosas, e até mesmo os veículos de transporte escolar, que utilizam esse combustível, são submetidos a inspeções semestrais. As credenciadas realizam as inspeções veiculares de forma geral, podendo encaminhar casos mais complicados para a vistoria técnica do Detran", informou o órgão por meio de nota.

O departamento também levantou a questão das motocicletas, nas quais muitos condutores alteram características originais, principalmente no escapamento, que tem a função de reduzir os ruídos e filtrar os gases poluentes. A falta de manutenção ou a manutenção inadequada desse componente pode aumentar a emissão de poluentes. O mesmo ocorre quando o sistema sofre deterioração ou adulteração. Para fiscalizar essa infração, a autarquia conta com a operação Sossego, cujo objetivo é retirar de circulação as motocicletas com escapamento irregular, responsáveis por gerar barulho excessivo e poluição do ar.

O reparador automotivo João Pedro Nascimento salientou que, para além de ser essencial à segurança dos condutores, as manutenções e inspeções periódicas também entregam vantagens financeiras aos proprietários dos veículos. "Se o carro está sempre com a vistoria em dia, problemas maiores são evitados, como prejuízos com substituição de motor e peças que poderiam durar mais", apontou. O profissional alertou, ainda, que veículos com a manutenção em dias não emitem grande quantidade de fumaça.





Punição

No caso das motocicletas flagradas com descarga livre ou com silenciador do motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, o condutor é notificado conforme o art. 230, inciso XI, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por infração de natureza grave. A penalidade é de cinco pontos na CNH e multa no valor de R$ 195,23.

Nos demais casos, conforme o art. 231, inciso III, do CTB, transitar com veículo que produza fumaça, gases ou partículas em desacordo com as normas do Contran também configura infração de natureza grave, com aplicação de multa e a mesma penalidade de cinco pontos na CNH.

Fonte: Detran-DF