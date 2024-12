Evento natalino na Esplanada emociona brasilienses

Apresentações do Balé Bolshoi e de artistas regionais estão previstas e com acesso gratuito - (crédito: Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Brasília, a 11 mil km da casa do Papai Noel (na Lapônia, Finlândia), conta com um pouco da mágica da terra mágica do bom velhinho, com o evento Nosso Natal na Esplanada dos Ministérios. Quem vai, encontra, diariamente — das 17h às 23h, até o dia 30 —, um espetáculo de luzes e cores que tem ganhado elogios dos visitantes, desde a abertura, no dia 1º. Além da decoração, que conquista e enche o os olhos de muitos, e enriquece o registro de imagens que eternizarão, nas redes sociais, momentos especiais nas redes sociais, foram preparadas ações para divertir o público. A estimativa da organização é receber um público de meio milhão de pessoas nos 30 dias de evento.

Em uma área de 90 mil m2, foram planejadas atrações gratuitas pensadas para atender a pessoas de todas as idades. Entre elas estão a imponente árvore de Natal de 30 metros; a pista de patinação no gelo; a roda-gigante; e o carrossel encantado, que alguns o veem como se saído de um livro de histórias. Os organizadores ainda projetaram algo especial para os pequenos: oficinas criativas onde se ajuda a preparar cartinhas para o Papai Noel e também se ensina a fazer tradicionais enfeites natalinos, como gorros e guirlandas.

E o show, como deve ser, não para: ele continua com um presépio vivo, onde a Sagrada Família está representada, entre outros — como os pastores e os reis magos — que saudaram a chegada do Messias no dia de Seu nascimento. A essa manifestação artística ainda se juntam apresentações de teatro infantil com temas relacionadas ao período natalino e ao gosto das crianças.

Os produtores do Nosso Natal, além de alimentarem sonhos com decorações, brincadeiras e brinquedos, não se esqueceram de que tanta atividade deixa as pessoas com fome e, por isso, foi construída uma praça de alimentação. E para quem ainda quer comprar algum presentinho natalino, existe uma feira de presentes, com variada opção de lembranças para aquela pessoa especial neste fim de ano.

Memórias inesquecíveis

Josefina de Almeida, 39 anos, saiu do Pedregal, a 40km do Plano Piloto, com um objetivo : proporcionar à filha Maria Catarina uma experiência inesquecível. "Nunca vi algo tão bonito assim. Ela está adorando, já tiramos várias fotos e, com certeza, vamos voltar para aproveitar ainda mais", conta animada.

Jhessica Cardoso, 34, moradora de Vicente Pires, disse que acompanhou curiosa e ansiosa a montagem da estrutura. "Brasília precisava de algo assim. A dimensão é impressionante. Subi na roda-gigante e, de lá de cima, tudo é ainda mais mágico. Pretendo voltar para curtir as outras atrações, como o teatro e a patinação no gelo", relata com entusiasmo.

Rosimar Neves, 42, aproveitou para curtir o evento com a família. Ela estava com o marido Flademir Nascimento, 47, a filha Maria Luiza, 17 e o caçula Miguel, 7. "Este ano está ainda mais bonito e organizado. A decoração está bem distribuída, e a praça de alimentação ficou muito bem localizada. Foi uma ótima experiência", compara. Já o pequeno Miguel, ficou encantado com a neve artificial. "É a parte mais legal de todas", comemora.

Mais artistas

Idealizado pela primeira-dama, Mayara Noronha Rocha, e promovido pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), o evento Nosso Natal recebeu um investimento de R$ 14 milhões. O secretário Cláudio Abrantes destaca o crescimento do espaço, que é quatro vezes maior do que em 2023. "Além das atrações locais, teremos grandes espetáculos, como a apresentação do Balé Bolshoi, a Orquestra Sinfônica de Brasília e artistas locais. É um convite para celebrarmos juntos este momento tão especial", enfatizou. Ele acrescentou que: "O Nosso Natal busca transformar a temporada natalina em um momento especial de alegria, união e celebração, promovendo a convivência e o espírito festivo, espiritual e cultural para todas as famílias".

O objetivo do evento dá sinais de que está sendo alcançado. Manuela, 27, e Matheus Salgado, 28, vieram de Ceilândia com o filho Pietro, de 5 anos e se mostram satisfeitos. "A estrutura montada é incrível, parece até uma cidade natalina. É tudo de graça, o que torna o evento ainda mais acessível para a população. É realmente muito especial", elogia Manuela.