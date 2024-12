Paralamas do Sucesso realizam shows em comemoração aos 40 anos de carreira

A banda de rock brasileira Paralamas do Sucesso anunciou na última sexta-feira (13/12) uma agenda de apresentações para comemorar os 40 anos de carreira, em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Os shows, que terão 33 faixas no repertório, serão realizados entre os dias 31 de maio e 28 de junho de 2025.

Na capital paulista, a apresentação ocorrerá no dia 31 de maio, no Allianz Parque. A venda de ingressos abriu nesta segunda-feira (16/12) no site do Eventim. Os valores variam entre R$50 para meia-entrada da cadeira superior e R$395 para a inteira da pista premium.

O Rio de Janeiro receberá a banda no dia 7 de junho, na Farmasi Arena, enquanto Belo Horizonte, no dia 14 de junho, no Befly Hall. No dia 28 de junho, será realizado o último show da agenda, também na capital mineira, no Auditório Araújo Viana. Os ingressos desses shows ainda não estão disponíveis para compra.