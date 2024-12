Futuro do DF em jogo: debate em defesa do Fundo Constitucional

Em mais uma edição do CB.Debate, o Correio Braziliense reúne, na tarde desta quarta-feira (18/12), autoridades, especialistas, juristas e representantes do setor produtivo para discutir o futuro da capital federal, com a ameaças de corte no Fundo Constitucional. O evento Entre os Eixos do DF: o Fundo Constitucional do Distrito Federal será realizado no auditório do jornal, com transmissão ao vivo no YouTube a partir das 14h30. Acompanhe:

O debate será conduzido pelos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza.

Confira a programação:

Boas-vindas

Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense

Abertura

Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal

Georges Seigneur, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)

Pré-painel

Paulo Maurício, presidente eleito da OAB-DF para o próximo triênio

Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública

André Clemente, vice-presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal

Paulo Octávio, presidente das Organizações Paulo Octávio

1° painel — Brasília, capital dos brasileiros

Everardo Maciel, consultor tributário e ex-secretário da Receita Federal

João Carlos Souto, diretor da Escola Superior da Advocacia-Geral da União

Maria de Lourdes Abadia, ex-governadora do Distrito Federal

Pré-painel

Daniel Izaias de Carvalho, secretário-executivo de Administração e Logística da Secretaria de Economia do DF

2° painel — Perdas e impactos nos serviços públicos com a redução