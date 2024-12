Começam as reformas nas churrasqueiras do Parque da Cidade

As reformas das churrasqueiras do Parque tiveram início nesta terça-feira (17) - (crédito: Foto: Reprodução SEL/DF)

Na última terça-feira (17/12), foram iniciadas as reformas nas churrasqueiras do Parque da Cidade Sarah Kubitschek. A obra é executada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) com parceria da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF).

Na primeira etapa das obras, 20 churrasqueiras serão reformadas. As obras serão responsáveis pelas melhorias dos equipamentos, com instalação de pias individuais com fornecimento de água, além de serem realizados reparos estruturais. Para respeitar o projeto original, as obras serão realizadas com materiais específicos e duráveis, como tijolos, que respeitam a estética e a funcionalidade do espaço.

O projeto faz parte de uma série de ações que visam aprimorar a infraestrutura do parque, permitindo que famílias e visitantes usufruam do espaço. “O Parque da Cidade é um esforço icônico para Brasília, e as churrasqueiras são parte essencial dessa experiência”, destaca Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer.

Segundo Todi Moreno, administrador do Parque, a reforma das churrasqueiras busca resgatar a essência do local. “Acredito que essas churrasqueiras vão voltar a proporcionar momentos marcantes aos brasilienses e turistas que visitam o Parque da Cidade”, finaliza.

Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF).



