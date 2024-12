Motorista fica ferido após carro cair em ponte de córrego no Lago Sul

Na manhã desta quarta-feira (18/12), um motorista precisou ser transportado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) após o veículo que conduzia despencar de uma ponte que corta um córrego localizado no Lago Sul. Informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) dão conta de que o acidente ocorreu por volta das 6h30, no Setor de Habitações Individuais Sul, na QI 19.

No local, a equipe deparou-se com um Chevrolet/Agile, de cor vermelha, embaixo da ponte, sobre o córrego. O condutor e único ocupante, de 35 anos, já estava fora do veículo e foi atendido pelos socorristas. Ele estava consciente, orientado e queixava-se de dores no joelho, além de apresentar um sangramento discreto no nariz. Foi feito o curativo e, posteriormente, o transporte para IHBB.

Os bombeiros tiveram de utilizar uma viatura do tipo guindaste para retirar o veículo de dentro do córrego. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para o local.