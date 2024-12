Ruas alagadas e ventos fortes: DF sofre com estragos causados por temporal

As fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal ontem provocaram estragos em diversas regiões, causando alagamentos, queda de árvores e danos estruturais. Houve registro de granizo. Em Águas Claras, um incidente chamou a atenção: parte da calçada cedeu e engoliu parcialmente um carro.

O veículo pertence à diarista Rozilena Oliveira Severino, de 48 anos, que ficou em estado de choque ao presenciar a cena. "Eu estava trabalhando aqui perto. Quando estava indo embora, cheguei e vi isso", relatou. "Não acreditei que era o meu carro. A gente vê isso acontecendo com os outros e nunca imagina que vai acontecer com a gente. É muito triste", desabafou.

Rozilena expressou indignação e preocupação. "Eu me sinto com raiva, nervosa. Tenho esse carro há dois anos e, graças a Deus, ele tem seguro. Uso para trabalhar, fazer minhas diárias e levar as crianças à escola", explicou.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o buraco foi causado pelo colapso de um duto de esgoto subterrâneo, que comprometeu o asfalto, resultando no afundamento que engoliu o automóvel.

O veículo pertence à diarista Rozilena Oliveira Severino, de 48 anos, que ficou em estado de choque ao presenciar a cena (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Queda de árvore

Na QNP 05, Conjunto Z, em Ceilândia, uma árvore de grande porte caiu devido à força da chuva, bloqueando completamente a via pública. Segundo o CBMDF, a árvore também atingiu a rede de energia elétrica, obstruindo a passagem de veículos, pedestres e moradores.

Os militares isolaram a área e estabeleceram um perímetro de segurança. A Neoenergia foi acionada para desligar a rede elétrica, e a Novacap, para realizar a remoção da árvore e dos entulhos deixados no local.

Uma árvore caiu em Ceilândia bloqueando a via pública (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Outros incidentes

Além disso, foram registrados outros danos em diferentes regiões: em Taguatinga, houve queda de fiação elétrica no Setor de Chácaras; em Samambaia, onde a chuva foi acompanhada de trovões e granizo, uma árvore caiu na QS 12/102. Ceilândia teve inundações em diversos pontos, inclusive, no Setor Habitacional Sol Nascente. A rua da Fundação Bradesco, nas proximidades da QNN 18/20, ficou completamente alagada, dificultando o tráfego e afetando moradores da região. No Gama, a chuva veio acompanhada de ventos fortes, derrubando uma tenda e assustando moradores.

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a chuva deve se manter hoje em toda a cidade. A manhã será de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. No periódo da tarde e da noite, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura maxima será de 29°C e a minima, de 19°C, com umidade do ar em torno de 95%.

Cuidados

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que, em caso de fortes chuvas, não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.