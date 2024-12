Operação da Polícia Civil prende homem suspeito de tráfico em Ceilândia

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas em Ceilândia, na QNP 20, na manhã desta sexta-feira (20/12). A prisão aconteceu em uma operação da 23ª DP.

Várias denúncias levaram a polícia a monitorar a região. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara de Entorpecentes do DF. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Na operação deflagrada com auxílio de cães farejadores, foram encontrados um quilo de cocaína, além de porções de haxixe e MDMA. Também foram encontrados objetos usados no tráfico, como uma balança de precisão.

Na casa do investigado, os policiais encontraram R$ 3 mil em espécie, além de um celular furtado e dois veículos que, possivelmente, foram adquiridos com dinheiro proveniente da atividade criminosa. O suspeito possui antecedentes criminais por tráfico e porte de armas. A operação contou com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE) e do Canil da PCDF.

Investigações indicam que o suspeito utilizava dinheiro do tráfico para adquirir veículos de alto valor.

* Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho