Preso, nesta quinta-feira (19/12), grupo que traficava drogas

Cinco pessoas foram presas nesta quinta-feira (19/12) por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que realizou a operação por meio da 12ª Delegacia de Polícia, as substâncias ilícitas eram comercializadas numa região próxima ao centro de Taguatinga. Também foi realizada a apreensão de objetos roubados durante o cumprimento a mandado de busca e apreensão em Santo Antônio do Descoberto (GO). Os produtos eram transportados para o DF por um caminhão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dois homens, que estavam com entorpecentes no momento da abordagem foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O cumprimento do mandado de prisão contou com o apoio da Seção de Operações com Cães da Divisão de Operações Especiais (DOE).

Outros dois acusados, que estavam com dois celulares roubados, também foram autuados em flagrante por receptação. Após as providências legais, os envolvidos foram levados ao cárcere da PCDF.