Léo Áquila massacra Claudia Leitte em meio a polêmica envolvendo Iemanjá

O imbróglio envolvendo a troca da letra da música "Caranguejo", de Claudia Leitte, continua dando o que falar. Após a cantora substituir a frase "Saudando a rainha Iemanjá" por "Eu canto meu Rei Yeshua", a jornalista Léo Áquila detonou a cantora e a acusou de ser preconceituosa em todas as esferas.

Nas redes sociais, a escritora publicou um vídeo afirmando não gostar da artista. "Se você gosta da Claudia Leitte, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso, mas preciso dizer que não gosto dela e tenho razões de sobra para isso. Essa mulher vem causando desconforto para muitos de nós há anos", afirmou.

Durante as declarações, Léo lembrou de um episódio de quando a entrevistou e perguntou sobre o que ela acharia se tivesse um filho gay. Segundo a jornalista, Claudia e o marido, Márcio Pedreira, afirmaram na época que: "Meu filho não vai ser gay porque ele vai ser bem criado".

"Essa fala tem dois erros gravíssimos. Primeiro, porque ninguém é LGBTQIA+ por falta de criação. Muitos de nós fomos criados com muito amor e carinho, e outros com dificuldades, mas nascer assim é algo que não muda. Não existe culpado nisso, assim como não há cura para o que não é doença", pontou.

Por fim, Léo cobrou de Claudia uma posição. "Claudia Leitte constantemente se envolve em polêmicas, invalidando comunidades. Agora, é a comunidade do Axé. Você precisa decidir, Claudia: a quem você está servindo? Está com um pé em cada canoa, explorando o Axé Money. Você pisa na terra do Axé, canta músicas do gênero, mas nega e invalida o povo do Axé de forma fria e calculista, pensando apenas no dinheiro", exclamou.