Homens de moto invadem loja de cosméticos em Valparaíso

Na abertura da unidade da loja Império das Maquiagens em Valparaíso (GO), nesta sexta (20/12), dois homens decidem invadir o local em uma moto. O vídeo do ocorrido foi publicado na página oficial da empresa no Instagram.

Embora ninguém tenha sido machucado com a entrada do veículo, os internautas comentaram na postagem indignados com a situação: “Pra que essa besteira?”, “Nunca ir nessa loja anotado”, “Imprudência! Vendo a hora de machucar um cliente”, “Odiei, necessidade zero”, e “Zero respeito com os clientes que estão lá fazendo suas compras, super desnecessário isso…”

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) esclarece que os motoqueiros não estão em via pública, mas aparentam utilizar da via para entrar na loja. O artigo 170 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos caracteriza infração gravíssima.

No vídeo, ambos os autores aparecem sem o uso do capacete de segurança ao pilotar a moto, o que o Detran enfatiza estabelecer uma infração no artigo 244 do CTB. Ambas as infrações estão sujeitas a penalidades de multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

O Detran completa: “Cabe ao agente de trânsito, responsável pela circunscrição da via, aplicar as duas autuações em caso de flagrante.”

O Detran de Goiás e o dono da rede de cosméticos foram contatados para mais informações sobre a situação, mas ambos não retornaram.

Confira o vídeo: