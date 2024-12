Aposta de Riacho Fundo II ganha R$ 11 milhões na Lotomania

Um morador do Riacho Fundo II, no Distrito Federal, acertou os 20 números da Lotomania e levou a bolada de R$ 11,7 milhões. O ganhador fez uma aposta simples, com 50 números, na Lotérica Trevo da Sorte. O jogo foi feito de maneira física.

Outras três apostas no Distrito Federal levaram R$ 120 mil (R$ 40 mil cada), acertando 19 números. Uma delas, inclusive, também foi feita na Lotérica Trevo da Sorte, a mesma do ganhador de R$ 11 milhões. As demais apostas ganhadores foram na Comercial Norte e na Asa Sul.

O sorteio ocorreu na noite desta sexta-feira (20/12), no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Além da Lotomania, também foram sorteadas a Quina, Lotofácil, Super Sete e Dupla Sena.

O próximo concurso ocorrerá na segunda-feira (23/12). A previsão do prêmio é de R$ 600 mil.

Como jogar

Para jogar na Lotomania, basta escolher 50 números e concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Além da opção de marcar no volante, tambéma pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo.

Outra opção é não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha. também é possível efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa apenas R$ 3,00.