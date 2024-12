Lojas do DF vendiam produtos falsificados de marcas internacionais 

Operação coordenada pela PCDF contou com o apoio da Receita Federal e Procon - (crédito: PCDF)

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil (PCDF), a Receita do DF e o Procon resultou na apreensão de centenas de produtos falsificados. Os objetos, tais como óculos, tênis e bonés, eram vendidos na loja M3 Imports, em Ceilândia e Taguatinga. Dois homens, de 52 e 55 anos, foram conduzidos à delegacia.

A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (20/12) e contou com a participação da Divisão de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM/Corf), Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) e DOE.

Após o recebimento de denúncias que apontavam para a venda de produtos falsificados de marcas de renome internacional, as equipes foram ao local e encontraram centenas de itens: roupas, óculos e tênis. Nas lojas, os proprietários armazenavam um grande volume de mercadorias ilegais em depósitos.

Os responsáveis pelos estabelecimentos, dois homens, foram conduzidos à DRCPIM, onde foram realizados os procedimentos necessários para a instauração das investigações penais. Ambos assinaram termo de compromisso de comparecimento ao Judiciário e responderão ao procedimento em liberdade. A PCDF ressalta que as investigações permanecem em andamento, com o objetivo de identificar a origem das mercadorias contrafeitas e possíveis conexões com outros crimes.