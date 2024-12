Saiba o que abre e o que fecha durante o feriado de fim de ano

Para que os clientes possam se programar neste fim de ano, a Fecomércio-DF divulgou o horário de funcionamento dos diversos setores. Segundo a instituição, empreendimentos do ramo de bares e restaurantes poderão funcionar durante a noite e a madrugada de 31 de dezembro, atendendo à alta demanda das celebrações de Ano Novo. No dia 1º de janeiro, o funcionamento também é permitido, porém os empresários precisam verificar os direitos dos funcionários escalados para o feriado.

As farmácias também possuem permissão para operar em horário livre durante todo o ano, com 10% dos estabelecimentos funcionando em regime de plantão 24 horas. Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, grande parte encerra as atividades às 18h, enquanto as unidades de plantão permanecem abertas.

Já as empresas inorganizadas ou vinculadas ao Sindepes-DF, Sindigêneros-DF, Sindivarejista-DF, Sincopeças-DF ou Sindióptica-DF funcionam até às 18h no dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, permanecerão fechadas, conforme estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) firmada entre as entidades patronais e laborais do setor de comércio e serviços.



As empresas representadas pelo Siese-DF e Sindsuper-DF, que abrangem os setores de sistemas eletrônicos de segurança e de supermercados, deverão encerrar suas atividades até as 17h e 20h, respectivamente. No primeiro dia de 2025, permanecem fechadas, assim como os demais estabelecimentos. As feiras do DF funcionarão normalmente no dia 31 e estarão fechadas no dia 1°.