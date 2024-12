Trânsito: "É quase um cenário de guerra", afirma David Duarte

Doutor em segurança de trânsito e presidente do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito (IST), David Duarte fez um balanço das tragédias no trânsito do fim de semana e afirmou que o Distrito Federal tem avançado e reduzido óbitos nesse tipo de acidente. Em entrevista conduzida pelos jornalistas Roberto Fonseca e Arthur de Souza, no programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (23/12), o especialista revelou que o Brasil oscila entre o terceiro e o quarto país que mais mata em incidentes nas estradas, ficando atrás somente da Índia e da China.

Duarte revelou que cerca de 40 mil pessoas perdem a vida todos os anos no trânsito. “Temos um milhão de feridos, cerca de 250 a 300 mil ficam com lesões irreversíveis, é quase um cenário de guerra, é uma situação muito grave”, lamentou. “Isso é por uma série de questões. A primeira é que a nossa infraestrutura é deficiente, tanto nas rodovias quanto nas cidades. Temos um deficit de infraestrutura. Precisamos de cidades que tenham uma convivência entre pedestres, ciclistas, motociclistas e os automóveis e os outros veículos automotores. Temos um trânsito muito violento”, acrescentou.

Questionado sobre o cenário do Distrito Federal nas estradas, o especialista disse que, nos anos 90, ocorriam cerca de 700 óbitos por ano. Atualmente, o número foi reduzido para menos da metade. “Avançamos bastante com campanhas de conscientização, com fiscalização, com repressão mesmo, mas ainda estamos devendo”, relatou.

Os órgãos de fiscalização de trânsito, além da Polícia Militar (PMDF) e da Polícia Civil (PCDF), têm feito um bom trabalho, na avaliação de Duarte. “Atualmente são 250 mortos por ano”, relatou. “Mas tem muitos feridos, muitas motos, e tem muita gente que pilota moto e dirige carro sem habilitação, sem cuidados, e isso é uma situação que precisamos conviver e combater no dia a dia. Sempre tem coisa para melhorar, precisamos melhorar, e tem muito espaço para isso”, finalizou.

