Lar dos Velhinhos Maria Madalena está com repasse de recursos atrasado

Funcionários do Lar dos Velhinhos Maria Madalena afirmaram, nesta terça-feira (24/12), que o repasse de recursos referentes ao mês de dezembro ainda não foi efetivado. "É um descaso total com a assistência social e principalmente com o serviço de alta complexidade que é o acolhimento de idosos", disse a instituição.

Segundo o Lar dos Velhinhos Maria Madalena, neste momento são 89 colaboradores que estão sem receber o 13º salário e 92 idosos estão sem o custeio para a alimentação. "Já estamos chegando em 2025 e a preocupação só aumenta", frisa.



A organização sem fins lucrativos faz parte do Instituto Integridade, e acolhe 92 idosos. Além disso, cerca de 5 mil idosos já receberam os cuidados da instituição.

O Lar dos Velhinhos Maria Madalena completou 44 anos neste ano e conta com uma equipe de 200 colaboradores, entre psicólogos, terapeutas, assistentes sociais e enfermeiros.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal disse que acredita que o repasse "será feito nos próximos dias". "A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) reconhece a importância da atuação das Organizações da Sociedade Civil (OSC) parceiras no atendimento à população vulnerável e está trabalhando para regularizar a situação o mais breve possível no Lar dos Velhinhos Maria Madalena. A previsão é que os valores sejam pagos nos próximos dias."