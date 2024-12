Vila do Pequenino Jesus prepara noite de natal para seus moradores

A Vila do Pequenino Jesus celebrou mais um Natal cheio de alegria e emoção para seus moradores. A programação especial deste ano contou com uma missa realizada no local, a aguardada visita do Papai Noel, que entregou presentes, e uma ceia compartilhada entre os assistidos, voluntários e funcionários.

"O Papai Noel é um voluntário da Vila que tem a honra de entregar os presentes. Todos os moradores escreveram suas cartinhas e, graças às generosas doações, conseguimos atender aos pedidos de cada um. É uma experiência emocionante poder proporcionar esse momento tão especial para eles", destacou Roberto Santos, membro do conselho da instituição.

Jorge Oliveira, 44 anos, é um dos moradores da Vila e pediu ao bom velhinho uma camiseta, que recebeu com grande alegria. “Está sendo maravilhoso! Estou muito feliz pelos meus irmãos, que todos ganharam presentes. Agora só falta a ceia, que é a melhor parte”, declarou, entusiasmado.

Sonia Regina, 68 anos, diagnosticada com paralisia infantil, também expressou sua felicidade ao ganhar um tênis de presente. “Está tudo perfeito! Não poderia estar mais feliz. Estava ansiosa pelo presente e adorei a visita do Papai Noel”, disse, emocionada.

Fundada há 15 anos, a Vila é uma associação filantrópica que oferece residência planejada e assistência integral a pessoas com deficiência física e neurológica em total dependência para suas atividades de vida diária. Os 104 acolhidos contam com suporte 24 horas de cuidadoras, técnicas de enfermagem e uma equipe de saúde formada por enfermeiros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Além dos cuidados básicos, recebem suporte psicológico, social e acesso a direitos como saúde, educação, lazer, cultura e convivência comunitária.

“A maioria das pessoas acolhidas foi abandonada, e aqui elas encontram o amor e o carinho que faltavam em suas vidas. Elas encontram uma nova família. A Vila possui sete casas, e em cada uma delas vivem 'irmãos' que compartilham suas rotinas e convivem como uma família. Eles se alimentam, se divertem e passam a maior parte do tempo juntos. Quando saem de suas casas e interagem com pessoas de outras casas, é como se estivessem encontrando 'primos'”, compartilhou Roberto Santos.

Sheyla Passaglia é voluntária da instituição desde sua fundação e conta que encontrou ali o seu propósito de vida. “Isso aqui é a minha vida. Inclusive, passo meu Natal aqui. Antigamente, minha família não entendia muito bem, mas, com o tempo, aceitaram, porque isso é o cumprimento da minha razão de viver. Foi uma opção que eu fiz, algo que escolhi e que me completa. Aqui, meu apelido é ‘Xuxa da Vila’. Sou a alegria da casa, aquela que gosta de recepcionar, abraçar, beijar e trazer alegria”, celebrou Sheyla.