Cinco pessoas morrem após acidente no Entorno do DF

Os ocupantes do carro tiveram politraumatismo e tiveram o óbito declarado ainda no local do acidente - (crédito: Divulgação/CBMGO)

Cinco pessoas que estavam em um carro morreram após o veículo bater de frente com uma carreta. A tragédia ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (23/12), na GO-346, entre os municípios de Cabeceiras e Formosa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o condutor da carreta saiu de Buritis (MG), sentindo Brasília, na GO-346, quando na altura do entroncamento da BR-020, o carro, que trafegava no sentido oposto, estourou o pneu, rodando na pista e colidindo com a carreta.

Dentro do veículo menor havia cinco pessoas, presas às ferragens, que tiveram a morte atestada no local do acidente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda segundo o CBMGO, as vítimas eram quatro homens, de 23, 48 e 52 anos, além de um que não teve a idade informada, e uma mulher de 24 anos. Todos apresentavam politraumatismo. Os corpos ficaram aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás