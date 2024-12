Saiba quem são as cinco vítimas do acidente no entorno do DF

Os ocupantes do carro tiveram politraumatismo e tiveram o óbito declarado ainda no local do acidente - (crédito: Divulgação/CBMGO)

As cinco vítimas do acidente gravíssimo no fim da tarde desta segunda-feira (23/12), estavam a caminho de Garapuava, um distrito de Unaí- Minas Gerais onde iriam comemorar o Natal. A colisão aconteceu na GO -346, entre os municípios de Cabeceiras e Formosa, quando o pneu estourou, o que fez o motorista perder o controle do carro e bater de frente com um caminhão.

Leia também: Cinco pessoas morrem após acidente no Entorno do DF

O motorista Elias Rodrigues de Oliveira, 48 anos, Izaias Rodrigues de Oliveira, 52, (irmão do motorista), Lucas Gabriel da Costa Rodrigues, 23, (filho do motorista), Graziela Damasceno Teixeira dos Santos ,24 (namorada do Lucas), e Calos José da Silva (amigo do motorista), que não teve a idade informada, sofreram politraumatismo e as mortes foram atestadas no local.

Elismar Rodrigues de Oliveira, 40, irmão de Elias, Izaias e tio de Lucas explica o seu sentimento com a tragédia. "Para ser mais honesto a ficha ainda não caiu. Eu estou a frente organizando tudo, mas sem força. Não consigo explicar o que está acontecendo dentro de mim, é como se eu tivesse totalmente isolado", desabafou.