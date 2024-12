Colisão entre carro e moto deixa mulher em estado grave em Santa Maria

Uma colisão envolvendo um Peugeot 208, de cor preta, e uma moto Honda CG Fan, de cor prata, na tarde de quinta-feira (26/12), deixou uma mulher gravemente ferida na entrada de Santa Maria, ao lado do terminal do BRT. Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram utilizadas na ocorrência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A vítima, de 23 anos, estava na garupa da motocicleta e constatou-se estar em parada cardiorrespiratória. Após os protocolos de reanimação cardiopulmonar, com aproximadamente 15 minutos de manobras, ela reagiu e teve seus batimentos cardíacos restabelecidos, sendo estabilizada e transportada para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

Leia também: Ibaneis assina ordem para restauração da DF-009, que atravessa o Lago Norte

O condutor da moto, 21, foi atendido pelos bombeiros e transportado, consciente e orientado, para o IHBB, apresentando lesão no pé esquerdo e queixando-se dores na perna direita. A condutora do automóvel, 20, não se feriu. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para o local.