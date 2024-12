PM de folga ajuda a salvar vítima de disparo acidental em estande de tiro

Durante a folga, nessa segunda-feira (23/12), um policial militar ajudou a salvar a vida de uma vítima de disparo acidental em um estande de tiro, em Taguatinga. O militar — que não foi identificado pela corporação —, com a ajuda de um colega, conteve a hemorragia até a chegada do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

“Todos tiveram a impressão de que o ferimento foi na perna, razão pela qual peguei meu torniquete. Ao verificar que foi na região da bexiga, fiz o preenchimento com o objetivo de estancar e conter o sangramento massivo”, detalhou o PM em nota divulgada pela corporação.

Enquanto um policial cuidava da vítima, o outro providenciou uma toalha para evitar a perda de calor. A vítima, de 23 anos de idade, foi conduzida ao Hospital Regional de Taguatinga.



Tiro acidental

A polícia não deu detalhes sobre a dinâmica do tiro acidental, nem o local onde ocorreu. O Correio tenta mais informações sobre o caso com o CBMDF. Em caso de resposta, o texto será atualizado.