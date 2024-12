Polícia flagra adolescente com porção de maconha escondida no tênis

O menor foi flagrado com a droga enquanto era feita uma operação policial no local - (crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press. )

Um adolescente de 14 anos que transportava maconha dentro do tênis foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesta segunda-feira (27/12), em Ceilândia. O menor foi flagrado com a droga enquanto era feita uma operação policial entre as quadras 17 e 19.

Dentro do calçado do jovem, que já possuía passagens por furto, foram encontradas duas porções de haxixe. Com o auxílio de cães treinados, os policiais localizaram, nas proximidades, 25 porções de cocaína, 10 de haxixe, 18 de skank, 14 de maconha e R$ 262 reais em espécie. A abordagem ocorreu após denúncias de movimentação suspeita na região.

O rapaz foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e o caso segue em investigação para apurar o envolvimento do adolescente, no tráfico de entorpecentes.