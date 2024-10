Anvisa define normas de vigilância em aeroportos para reduzir entrada de doenças

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na última quarta-feira (9/10), uma norma que atualiza regras de vigilância epidemiológica em portos e aeroportos do Brasil. Recentes casos importados de sarampo e a nova variante do vírus causador da Mpox, presente na África, são situações que exigem medidas rígidas de controle de entradas no país.

O que muda para o viajante?

Quem for viajar para fora do país e precisava emitir o CIVP oficialmente não dependerá mais só da Anvisa. O certificado já era emitido pelo Meu SUS Digital, plataforma do portal online do governo, mas a nova norma revoga a centralização da agência nessa atividade.