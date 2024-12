Homem rouba carro, sofre acidente com veículo roubado e é preso

Na tarde de domingo (29/12), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por tentativa de latrocínio e roubo de veículo em Taguatinga. Tudo começou quando o suspeito tentou roubar uma Fiat Strada, atirando contra o proprietário do carro. Para fugir da cena do crime, ele furtou uma Fiorino.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A perseguição ao criminoso mobilizou equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP) 48 e da Polícia de Trânsito (PT) 48. A ação policial se estendeu por diversas regiões do DF, com os militares do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) à frente das operações.

A fuga teve fim no Riacho Fundo II, quando o homem se envolveu em um acidente de trânsito com o veículo roubado. Ele foi detido pelas equipes da PMDF e, ferido, foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Riacho Fundo.

Leia também: PM apreende três pássaros silvestres em Planaltina; suspeitos foram presos

Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre 32, com a numeração raspada e carregado com três munições, sendo uma delas deflagrada. Tudo indica que a arma foi utilizada nas tentativas de roubo e de latrocínio contra o proprietário da Fiat Strada.

O suspeito, o veículo roubado e a arma de fogo foram conduzidos para a 27ª Delegacia de Polícia para as devidas providências.