"Brasília é segura e não vamos arrefecer", diz Patury sobre ameaças de ataques

O secretário-executivo de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury, concedeu entrevista ao Correio Braziliense sobre os casos de ameaças à segurança da capital federal ocorridos neste fim de semana. Ele ressaltou que esses crimes não são tolerados pela segurança pública e que a pasta trabalha, de maneira integral, para investigar e punir os responsáveis.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Quando a denúncia é recebida, por meio da população ou as ameaças são identificadas por meio do serviço de inteligência da polícia, as investigações são instauradas imediatamente. Nós estamos permanentemente rastreando e estamos efetivamente preparados para atuar", declarou Patury. Ele destacou que o apoio da população e da imprensa é essencial no combate a esse tipo de crime.

Leia também: Vídeo: Veja imagens da prisão do homem que planejava atentado no DF

A capacidade de planejamento e o nível de potencial lesivo dos autores de ameaças de ataques envolvendo explosivos só são percebidos conforme as investigações avanças, segundo o secretário. "Infelizmente, as pessoas terminam motivadas por situações como essas e começam a colocar na internet, às vezes por brincadeira, às vezes para chamar atenção. Muitas dessas situações, na maioria absoluta, envolvem pessoas que não identificam a capacidade lesiva e que podem ser presas por isso, mas aqui não tem brincadeira. Qualquer notícia é investigada. Esses atos têm consequências, sim", alertou.

O secretário declarou que a população pode ficar tranquila. "Os moradores do DF têm que saber que somos a segunda capital mais segura do país, e que provavelmente chegaremos em primeiro lugar; Brasília é segura e não vamos arrefecer. Pessoas que ameaçam a democracia e atacam a estabilidade do estado serão investigadas e presas", disse.