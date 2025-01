Posse de prefeitos eleitos no Entorno ocorre nesta quarta; confira horários

Tomam posse nesta quarta-feira (1º/1) os 11 prefeitos eleitos nos municípios do Entorno do Distrito Federal — Luziânia, Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Planaltina de Goiás, Padre Bernardo, Cocalzinho de Goiás, Valparaíso de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Formosa, Cristalina e Novo Gama.

O pleito, que ocorreu em outubro, foi marcado por uma onda de reeleições. Dos 11 municípios que integram a Região Metropolitana do DF, sete deram mais um mandato para os atuais prefeitos. O União Brasil foi o partido com mais prefeituras conquistadas: cinco no total. O PL elegeu em três municípios, seguido por PP (dois) e MDB (um). O resultado mostrou força da centro-direita nas cidades.

Confira os horários e locais das posses:

Delegado Cristiomário (PP) - Planaltina de Goiás: 10h, no Salão da Paróquia Divino Espírito Santo;

Lulinha (PP) - Cidade Ocidental: 17h, no Ginásio de Esportes;

Alessandro Barcelos (União) - Cocalzinho de Goiás: 9h, no Ginásio Zé Ventura;

Luís Otávio (PL) - Cristalina: 8h, na Câmara Municipal;

Simone Ribeiro (PL) - Formosa: 9h, na Praça Rui Barbosa;

Carlinhos do Mangão (PL) - Novo Gama: 18h, no Ginásio de Esportes Praça da Bíblia;

Joseleide Lázaro (União) - Padre Bernardo: 16h, na Câmara Municipal;

Jéssica do Premium (União) - Santo Antônio do Descoberto: 15h, no Ginásio da Escola do Futuro;

Marcus Vinícius (MDB) - Valparaíso: 14h, no Complexo Esportivo do Municipal;

Diego Sorgatto (União) - Luziânia: 18h, no Centro de Convenções, em Luziânia;