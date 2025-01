Dupla é presa em flagrante após furtar R$ 40 mil em produtos de papelaria

Duas pessoas foram presas em flagrante após roubar cerca de R$40 mil em produtos de uma papelaria localizada no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os suspeitos levaram grande quantidade de mercadorias, como eletrônicos, materiais de escritório e outros produtos. Ao realizar a checagem dos documentos dos indivíduos, os militares constataram que um deles possuía um mandado de prisão em aberto por crime de furto qualificado.

O Grupo Tático Operacional (GTOP 27), em conjunto com equipes de Rádio Patrulhamento do 7º Batalhão da PMDF foram os responsáveis pela prisão. Durante o patrulhamento de rotina, os policiais militares receberam informações sobre um furto em andamento na papelaria. As equipes, então, se deslocaram para o local e, em seguida, conseguiram identificar e abordar os suspeitos.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia (Área central) para as providências cabíveis.