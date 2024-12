AGRESSÃO

Filha é presa em flagrante por tentar esfaquear a mãe, de 78 anos, no Cruzeiro A suspeita foi presa em flagrante por tentativa de feminicídio. Moradores das proximidades ouviram os pedidos de socorro da idosa. Um deles entrou no imóvel e flagrou a filha com o canivete em mãos, tentando agredir a mãe