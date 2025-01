Confira os endereços que ficarão sem energia nesta sexta (3/1)

Nesta sexta-feira (3/1), estão previstas interrupções no fornecimento de energia em áreas de Samambaia e Planaltina, para o serviço de modernização da rede elétrica. A suspensão temporária visa garantir a segurança das equipes.

Em Planaltina, serão duas interrupções. A primeira, entre às 9h e às 15h, abrangerá a QN 407, conjuntos A, F e G; e, das 10h às 16h, Residencial Veneza, conjuntos A, B e C, Fazenda Mestre Darmas, Conjunto A, Chácara 29 e Condomínio Flamboyant, Conjunto A. Em Samambaia, o primeiro desligamento será das 9h às 15h, afetando QS 423, conjuntos J e M, QR 421, Conjunto 3 e QN 411, Conjunto A.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesta ocasião, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado. Caso os serviços terminem antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.

*Com informações da Agência Brasília.